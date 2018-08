Blå bog: Carl Holst siger farvel til politik

Efter at have siddet over et årti på tronen som amtsborgmester og regionsformand drog Carl Holst ind i national politik med valget i 2015.

Det blev til en kort tid som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde, inden han røg ud af regeringen. Torsdag oplyser han, at han forlader politik.

Navn: Carl Holst.

Alder: 45 år.

Født: 29. april 1970.

Fødested: Rødding.

Søn af forhenværende folketingsmedlem, borgmester i Rødding og forstander på Rødding Højskole Peder Holst.

Bopæl: Rødding.

Uddannelse: Lærer.

Erhvervskarriere:

1996-2000: Lærer ved Povlsbjerg Skole.

2004-2012: Formand for Team Danmark.

2017: Medlem af bestyrelsen for Grundtvig Centeret.

Politisk karriere:

1992: Medlem af Venstres Hovedbestyrelse.

1994-2006: Medlem af Sønderjyllands Amtsråd.

2000-2006: Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt.

2006-2015: Regionsrådsformand i Region Syddanmark.

2010-2015: Næstformand i Dansk Regioner.

2015-2015: Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde.

2015: Medlem af Folketinget for Venstre.

Civilstand: Gift. Har to sønner og en datter

Kilder: ft.dk, Venstre