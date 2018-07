Fakta: Regeringens øgede kontrol med advokaters salærer

En advokat har fået 5,5 millioner kroner i salærer på et år.

Det viser en ny rapport om forsvarsadvokaters salærer og regelbrud.

Regeringen præsenterer mandag ti tiltag, som skal skærpe kontrollen med advokaters salærer og godtgørelser.

Læs om initiativerne her:

Forsvarsadvokater må ikke uddele gaver:

Regeringen vil forbyde, at forsvarsadvokater kan uddele gaver og reklamegenstande til klienter og klienternes pårørende. Hvis advokater gør det fremover, kan det resultere i en bøde til advokaten.

Indsatte skal ikke reklamere for advokater:

Indsatte i fængsler må ikke gå i tøj eller andre ting, som reklamerer for forsvarsadvokater. Det har ellers indtil nu været lovligt. Hvis indsatte gør det fremover, kan personen straffes med en disciplinærstraf.

Et styrket grundlag for tilsynet med advokater:

Advokatrådet skal have bedre muligheder for at hente oplysninger fra offentlige myndigheder. Advokatrådet fører tilsyn med, at advokaterne overholder deres pligter efter retsplejeloven.

Advokatnævnet kan udstede tvangsbøder, hvis en advokat ikke giver oplysninger om sin sag til rådet.

Et målrettet tilsyn:

Advokatrådet skal foretage flere og bedre tilsyn med alle advokater. Rådet skal lave en risikovurdering på advokaterne. Jo højere risiko for at en advokat overtræder sine pligter, desto flere tilsyn skal der laves.

Planlægning og dokumentation af tilsynet:

Advokatrådet skal lave en årlig intern plan for rådets planlagte tilsyn. Det skal sikre, at tilsynet undersøger alle advokater.

Whistleblowerordning:

Kolleger skal have lettere adgang til at indberette kolleger, som overtræder sine pligter som advokat. Derfor vil regeringen indføre en whistleblowerordning hos Advokatrådet.

Fordobling af bødemaksimum i grove sager:

De øgede tilsyn suppleres med muligheden for at slå hårdere ned over for advokater, som overtræder advokatens pligter. I dag et den maksimale bødestraf 300.000 kroner. Det hæves nu til 600.000 kroner.

Betinget frakendelse af beskikkelse (gult kort):

Advokatnævnet skal fremover kunne give en advokat en advarsel, hvis advokaten har overtrådt sine pligter og nærmer sig en ubetinget frakendelse af sin beskikkelse.

Advokatnævnet skal også have mulighed for midlertidigt at fratage en advokat sin beskikkelse, mens advokatens sag behandles ved nævnet.

Konsekvent frakendelse:

En advokat, der får frataget sin beskikkelse, kan tage sagen til en domstol, men retten skal tage stilling til, om advokaten må fortsætte med at være advokat, mens sagen kører.

Klarere rammer for forsvarsadvokaters salær:

Regeringen vil indføre et websystem, som skal klarlægge forsvarsadvokaters anmodninger om salærer. Det skal gøre det lettere for en dommer at forholde sig kritisk til kravet.

Kilde: Justitsministeriet.