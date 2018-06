Alternativet opretter egen grøn blok men går med i energiaftale

De andre partier i Folketinget er langt fra ambitiøse nok på det grønne område, og derfor har Alternativet stiftet "grøn blok" og lanceret sin leder, Uffe Elbæk, som statsministerkandidat.

Det sker for sætte fokus på klimaet og trække de andre partier i en grøn retning, for næste valgperiode er den sidste, hvis der skal nås at gøre noget ifølge partiet.

Alligevel er Alternativet med i den nye energiaftale, der skal sætte retningen for den grønne omstilling frem mod 2030.

- Denne aftale lægger for os en rigtig god bund for, at vi kan arbejde opefter. Aftalen har de rigtige virkemidler med. Men der er rum til, at vi kan øge ambitionerne, siger miljøordfører Christian Poll (AL) og tilføjer:

- Man kan bygge oven på aftalen. Hvis det var en aftale, der lavede begrænsninger, så ville vi have haft problemer. Men vi kan lægge ekstra initiativer ind.

De røde partier har indikeret, at de er klar til at gå endnu længere på det grønne område efter et folketingsvalg, hvor de kommer til magten.

Men det får ikke Alternativet til at melde sig ind i rød blok igen.

- Der er meget andet end energipolitik, og jeg har helt klart et indtryk af, at grøn blok er blevet stor efterhånden, siger Christian Poll.

Når han skal pege på de områder, hvor Alternativet har sat sit aftryk, siger han at, "varmepumper kan komme stærkere ind, og vi dæmper investeringerne i biomasse og andre nørdede ting".

- Den er ikke så vidtgående, som vi gerne så. Den har et langt lavere ambitionsniveau over hele linjen, end hvad vi gerne vil have i aftalen, men heldigvis er det en aftale, man kan bygge ovenpå, siger han.

Hvis Alternativet får et godt folketingsvalg, kan folk vente sig langt mere ambitiøse målsætninger.

- Hvis vi stiller os i front som grøn blok, er sagen, at vi vil komme med ambitiøse forslag, og så må vi se, hvilke stemmer der kommer med i de aftaler, siger Christian Poll.