S og DF går til frontalangreb på Løkkes nye EU-kurs

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har svigtet i kampen for at skærme danske velfærdsydelser mod EU-borgernes ret til f.eks. fuld børnecheck og øget adgang til danske dagpenge.

Sådan lyder en fælles kritik fra formændene for Folketingets to største partier, Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF).

»Den nye EU-linje, som Venstre er slået ind på de seneste måneder, betyder, at det er sværere for regeringen at forfægte Danmarks dagsorden,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Når man er statsminister, skal man bruge sin energi i EU-politikken på konkrete resultater mere end på skåltaler. Og i forhold til konkrete resultater har Løkke fejlet,« siger Mette Frederiksen.

Hvor et bredt flertal tidligere sikrede større konsensus, er Danmarks europapolitik dermed blevet genstand for konflikt.

Kritikken kommer, præcis et år efter de to partier på sidste års folkemøde krævede et opgør med det, de så, som negative konsekvenser ved EU's regler om fri bevægelighed. Dengang sagde Lars Løkke Rasmussen, at de to partier løb »en åben dør« ind. Men siden er der ifølge de to partiledere ikke sket noget.

Venstre har lavet et kursskifte til en mere EU-begejstret linje. Løkke har bl.a. talt for, at der skal mere fokus på de positive sider af EU, og at Danmark bliver »klemt« af forbeholdene. Samtidig har Danmark lidt tilbageslag i kampen for at begrænse EU-borgeres ret til velfærdsydelser.

»Udviklingen går den gale vej. EU blander sig mere, ikke mindre,« siger Thulesen Dahl.

Torsdag i denne uge stod det bl.a. klart, at den danske regering må droppe ambitionen om at indeksere børnechecken. Det skulle sikre, at ydelsen svarer til leveomkostningerne i det land, EU-borgernes børn opholder sig i. Derudover står Danmark til at blive påtvunget at indføre øremærket barsel til mænd – stik imod regeringens og et flertal i Folketingets ønsker.

Mette Frederiksen kritiserer Løkke, fordi han før seneste valg stillede vælgerne nye velfærdsværn i udsigt.

»Går man til valg på at ændre retten til dansk velfærd og ikke gør det, så har man som statsminister et problem,« siger hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke svare på kritikken.

»Regeringen har arbejdet benhårdt, og vi kæmper videre,« siger politisk ordfører Britt Bager (V).