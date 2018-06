Flertal uden om minister vil stoppe fagforeningers telefonsalg

Et flertal af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF vil fjerne fagforeninger fra listen af organisationer, som må bedrive telefonsalg til alle.

Det skriver Avisen.dk.

Som loven om telefonsalg er i dag, kan fagforeninger på lige fod med humanitære foreninger ringe til borgere, der ellers har frabedt sig telefonsælgere.

Blandt andet har det Faglige Hus mødt en del kritik for telefonsalg.

- Det er møghamrende irriterende med telefonsælgere. Det Faglige Hus er jo ikke en godgørende forening, så der skal stilles skrappere krav, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF), der også er formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

- Der skal ikke gælde samme spilleregler for Det Faglige Hus som for Kræftens Bekæmpelse, siger Bent Bøgsted til Avisen.dk.

Også Karin Gaardsted fra Socialdemokratiet og Karsten Hønge fra SF siger til Avisen.dk, at fagforeninger skal fjernes fra listen, der må ringe til borgere på den såkaldte Robinson-liste, som betyder, at man ikke vil kontaktes af telefonsælgere.

De støttes ifølge Ugebrevet A4 også af Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre.

Ugebrevet A4 har søgt om aktindsigt i borgerklager over telefonsælgere fra en række faglige organisationer, og særligt Det Faglige Hus vækker vrede.

Mens ingen har klaget over de to største fagforbund, HK og 3F, og kun et par stykker over Krifa, så har 24 danskere alene det seneste år klaget over Det Faglige Hus. Typisk er det borgere, der bliver ringet op af telefonsælgere, selv om de har tilmeldt sig Robinsonlisten. En liste, der betyder, at man ikke vil kontaktes af telefonsælgere.

I et skriftligt svar skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen, at regeringen ikke ønsker ændringer i reglerne for telefonsalg.

Derfor kaldes han nu i samråd. Hvis ikke han ændrer mening, vil SF fremsætte en beslutningsforslag, oplyser Karsten Hønge.