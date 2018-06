S om lukningstruede busser: Regeringen må gribe ind

Flere regioner har lagt op til at skulle nedlægge busruter som følge af store huller i de regionale pengekasser, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Danske Regioner er årsagen især regeringens krav til regionerne om, at der hvert år skal skæres én procent i budgettet for regional udvikling – det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Socialdemokratiets landdistriktsordfører og tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) mener, at det vil være katastrofalt for de byer i Danmark, der lige præcis er for små til at have en togstation.

- Det er jo livsnerven for de byer og familierne, der bor der, man nu sidder og skal skære i. Så nu må regeringen gribe ind og komme med en hjælpende hånd, siger han til Ritzau.

Trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet, mener dog, at udviklingen med ruter, der lukker, er uundgåelig, siger han til Jyllands-Posten.

Han peger på, at man i blandt andet Nordjylland har lavet et system, hvor borgerne kan få en såkaldt flextur med taxa hen til den nærmeste kollektive trafik i stedet for at sende store busser ud på landet.

Og det er også den vej, regionerne skal gå, mener han.

En flextur, som det hedder, skal typisk bestilles god tid i forvejen, og den er derfor en knap så fleksibel løsning som en bus, medgiver Dansk Folkepartis landdistriktsordfører, Mette Hjermind Dencker.

Hun mener dog, at det kan være med til at løse de trafikale udfordringer, der opstår, når busruter lukker.

- Det kræver selvfølgelig, at man som rejsende er bedre til at planlægge, men det er en mulighed. Hvis man skal passe et studie eller et arbejde hver dag, burde det også være muligt at planlægge sin transport, siger hun.

Kollektiv trafik uden for de store byer bliver aldrig en overskudsforretning, fastslår Magnus Heunicke. Derfor er det et politisk valg, man må træffe, om der skal være busruter.

- Det handler om, hvorvidt vi skal have et Danmark, der hænger sammen, og hvor man kan bo med sin familie, også uden for de større byer, eller om det skal være et fuldstændig skrabet og nedskæringspræget tilbud, vi har til dem, der har bosat sig uden for byerne.

- Jeg mener det første, og jeg appellerer kraftigt til regeringen om, at den må tage de her advarselssignaler alvorligt.