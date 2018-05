Nu kommer der loft over, hvor mange dage man må udleje sin bolig via Airbnb

70 dage om året.

Det bliver grænsen for, hvor meget man fremover må udleje sin helårsbolig via såkaldte tredjepartsselskaber som for eksempel Airbnb.

Beslutningen er en del af en ny bred aftale om deløkonomi, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) tirsdag eftermiddag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

På betingelse af, at udlejningen sker gennem en deleøkonomisk platform eller et bureau, der indberetter til myndighederne, får en borger altså ret til at udleje sin helårsbolig i op til 10 uger om året uden at den lokale kommunalbestyrelse skal give samtykke.

Regeringen havde oprindeligt forslået 90 dage med mulighed for forlængelse, men efter pres fra S og DF er kompromiset endt noget lavere.

En kommune dog give lov til at hæve de 70 dage til 100 dage med mindre »de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod,« som det formuleres.

Aftalen går på to ben: Den skal sikre, at skattefar får sin del af kagen, men samtidig uddeles der gulerødder til de udlejere, der indberrer indtægterne.

Parterne er nemlig enige om at lempe skattevilkårene for udlejning af sommerhuse, helårsboliger, bil og båd under forudsætning af, at udlejeren indberetter sine indtægter til Skat. Som belønning får vedkommende lettere ved at tjene en skattefri skilling, lyder det fra Skatteministeriet.

»Vi får sikret, at deleøkonomien kan vokse, så danskerne kan dele deres bil, båd og bolig,« siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på TV2 News om aftalen.

»Vi vil gerne sørge for at danskerne benytter sig af deløkonomi ved for eksempel at leje deres bolig ud, når de tager på ferie. Men det skal jo ikke være nogen professionel erhvervsvirksomhed.«

Konkret er aftaleparterne enige om, at bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.

Aftalen indfører også et bundfradrag på 28.000 kroner per ejendom for korttidsudlejning af helårsboliger.

I alt afsætter aftaleparterne 90 mio. kr. årligt til at lempe fradragsreglerne ved udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd