Regeringen er klar til at sige farvel til støttekroner fra EU

BRUXELLES — Regeringen er parat til at ofre en del af de milliarder af støttekroner, der strømmer fra EU til danske landområder, virksomheder og arbejdspladser. Det siger finansminister Kristian Jensen (V) forud for onsdagens præsentation af EU-Kommissionens forslag til det næste syvårige budget for Europa.

Danmark ønsker et mindre EU-budget efter Storbritanniens farvel til EU. Regeringen foreslår derfor en håndfuld konkrete stramninger, bl.a. en gradvis nedskæring af midlerne til regional udvikling. Det vil også ramme danske støttemodtagere.

»Jeg ser hellere, at vi betaler mindre ind og så til gengæld har mindre mulighed for at få strukturfondsmidler,« siger Kristian Jensen.

I perioden 2014-2020 modtager Danmark ca. 4 mia. kr. fra EU’s Regionalfonden og Socialfonden. Pengene bruges i regioner og kommuner til at skabe udvikling og arbejdspladser. En analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at strukturfondene i seneste budgetperiode skabte omkring 13.000 nye private fuldtidsjob i Danmark.

Selv om yderområderne generelt har det bedre i Danmark end i Bulgarien, er der også i Danmark brug for midlerne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd og byrådsmedlem i Lemvig, Steffen Damsgaard (V).

»Disse midler gør en stor forskel, fordi de skubber gang i udviklingen i områder, der er udfordret. Skærer man de midler ned uden at kompensere nationalt, vil det koste arbejdspladser og mulighed for bosætning i landkommuner,« siger han.

Finansministeren har en plan: Sådan vil Danmark skabe overskud i EU, selvom briterne siger farvel Finansministeriet har regnet ud, hvordan der kan spares milliarder af euro.

Regioner og kommuner mener også, at støtten er vigtig.

»Man kan ikke bare sige, at regional udvikling er ligegyldig for Danmark sammenlignet med andre dele af Europa. Selv et rigt samfund som vores er under forandring, og der har vi brug for udviklingsmidler til eksperimenter, som kan skabe vores fremtidige indtægter,« siger Carsten Kissmeyer (V), formand for Danske Regioners udvalg for regional udvikling.

»Det er en dårlig idé at skære ned. Danske kommuner og regioner har fået rigtig meget ud af de her penge i årenes løb,« siger Kirstine Bille (SF), næstformand i KL’s internationale udvalg og tidligere borgmester i Syddjurs, hvor midlerne eksempelvis har støttet en uddannelse i computerspil.

»EU har også brug for, at der bliver skabt vækst i Danmark,« siger hun.