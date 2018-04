Alle forhandlere har forladt Forligsinstitutionen: »Det ser svært ud«

Vi skal passe på med del forlig når der forhandles overenskomster. Hvis hvert hus bare passer sit kan vi hurtigt komme til at hjælpe vores modpart. Og det er jo ikke meningen.

De to Koreaer kigger hinanden dybt i øjnene. Forude venter præsident Trump.

For første gang siden Korea-krigen:

Der er restaureret med respekt for husets sjæl og historie i Torben og Mia Koeds villa. Kun ét rum har voldt kvaler, men også her er sjælen faldet til ro.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke have flere store grønne ekstraregninger. Han vil i stedet lægge risikoen hos de private investorer. Det vil dog bare betyde højere elpriser, advarer de. Finans

LO-forbundenes aftale med Danske Regioner har splittet fagbevægelsen og vil sætte aftryk for det videre forhandlingsforløb, siger eksperter.

Musketereden har aldrig været tænkt som noget, der skal spærre for, at man kan lave aftaler, siger LO-boss.

Selvom forhandlingerne i Forligsinstitutionen igen kan trække ud til sent, bliver støtterne stående.

- Det ser fortsat svært ud. Men det er ikke sådan, at vi har været i de store forhandlinger på statens område i dag.

Kort før 23.30 forlod innovationsminister Sophie Løhde (V), der er chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, bygningen som den første.

Forhandlerne for statens arbejdsgivere og arbejdstagere er tilsagt igen torsdag klokken 13, mens de øvrige er blevet bedt om at komme tilbage klokken 15.

Forhandlerne fra både statens, regionernes og kommunernes område har sent onsdag forladt Forligsinstitutionen.

Lærere fra 240 folkeskoler synes, at de er blevet bedre til deres job, efter at reformen trådte i kraft.

Det sociale medie Facebook fjerner indhold, der menes at bryde retningslinjer. Nu får brugere klagemulighed.

Designtalentet Stella Graversen bor langt fra de store designhuse og storbyens puls, men tæt på familien. Og selvfølgelig har hun et 70'er-gult køkken...

Opels nye SUV Grandland X fås nu med en overlegen dieselmotor til dem, der elsker et godt kraftoverskud.

Har du altid drømt om at rejse jorden rundt? Så kan du nu gøre det i et af disse selvforsynende mini-hjem.

