Aleqa Hammond har meldt sig ind i grønlandsk valgkamp

Den grønlandske politiker Aleqa Hammond, der er løsgænger i Folketinget, har meldt sig ind i den grønlandske valgkamp.

På et pressemøde lørdag blev det afsløret, at Hammond stiller op for partiet Nunatta Qitornai. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Aleqa Hammond har en fortid som formand for det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, og partiet Siumut.

Fakta: Disse partier forvalter magten i Grønland

Siumut blev hun ekskluderet fra i 2016 efter en sag om misbrug af Folketingets kreditkort.

Posten som formand for Naalakkersuisut tiltrådte hun i 2013, men hun måtte forlade den i 2014, efter det kom frem, at hun havde brugt over 100.000 kroner fra selvstyrets landskasse til private formål.

Sagerne forhindrer dog ikke politikeren i at melde sig ind i den grønlandske valgkamp for partiet Nunatta Qitornai. Det fortæller stifteren af partiet til KNR.

- Jeg er ikke i politik for at være dommer over for andre mennesker eller politikere.

- Jeg er her for at arbejde for Grønlands og befolkningens interesser og skal derfra arbejde for, at landet udvikles i den retning, som vi mener bedst tjener Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq til det grønlandske medie.

Han stiftede partiet sidste år. Forinden trak han sig fra posten som udenrigsminister i protest, og han forlod Siumut efter 28 år.

Nunatta Qitornai kæmper for langt hurtigere selvstændighed og vil føre en skarpere og mere kritisk tone over for Danmark.

Grønlands politiske Leonard Cohen 60 år lørdag: Kuupik Kleist trak sig fra politik efter en sag om bilag i 2014. Sidste år fik han Ebbe Muncks Hæderspris for sit arbejde.

Der har længe været spekuleret i, om Aleqa Hammond ville stille op for partiet.

- Partiet vil opnå selvstændighed på en ordentligt måde, hvor borgerne er inkluderet i processen med at hjemtage de forskellige ansvarsområder.

- Dernæst vil partiet bane vejen for et bæredygtigt erhvervsliv, som kan klare sig selv. Det vil jeg gerne være med til, siger hun til KNR.

Det grønlandske valg finder sted den 24. april.