Optimistisk Bondo: »Vi håber på at lande det hele«

Det er en optimistisk topforhandler for de offentlige arbejdstagere, der lørdag igen er at finde i Forligsinstitutionen til forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

- Vi håber på at lande det hele, siger Anders Bondo Christensen, der ud over at være topforhandler for de kommunalt ansatte også er formand for Danmarks Lærerforening.

- Selvfølgelig vil der være en række detaljer, som vi ikke lige kan klare i dag, men vi har nogle hovedkrav, som vi står sammen om.

- Fagbevægelsen er ikke gået til disse forhandlinger med fuldstændigt vanvittige, ublu krav, siger Anders Bondo Christensen lørdag.

Her er topforhandlerne fra fagbevægelsen samlet i et forsøg på at komme tættere på en aftale. Netop det store fremmøde giver Anders Bondo Christensen gode forhåbninger.

- Fra fagbevægelsens side er vi klar til at tage fat i de ting, der ligger som de store knaster på alle områder.

- Forligsmanden kan indkalde de parter, hun vil, men fagbevægelsen er parat, vi er her alle sammen i dag, siger han.

Forligsmand Mette Christensen besluttede onsdag at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i to uger.

Tøbrud på vej midt i højspændt drama: »Jeg er mere optimistisk nu end ved indgangen til denne uge« Parterne i overenskomstforhandlingerne nærmer sig hinanden på det helt afgørende område – nemlig lønnen.

Dermed kan der tidligst udbryde strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Alternativt kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvorefter strejke og lockout kan udbryde på femtedagen efter erklæringen.