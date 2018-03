DF håber på flertal til at forbyde børnesexdukker

Der har hidtil ikke været flertal for at forbyde børnesexdukker, hvilket DF ønsker.

Men DF håber, at regeringen har ændret holdning efter at have samlet erfaringer fra Norge.

Det siger DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

- Vi ønsker, at regeringen klart tilkendegiver, om den vil arbejde på at forbyde børnesexdukker, eller om man vil holde fast i den nuværende praksis, hvor vi bare lader det passere, siger han.

Onsdag skal justitsminister Søren Pape Poulsen (K) svare på spørgsmål om emnet i Folketingssalen. Her vil DF høre Pape til, hvilken viden justitsministeren har hentet fra Norge.

Da DF i slutningen af sidste år kom med et beslutningsforlag om et forbud, var der ikke flertal. Kun Socialdemokratiet bakkede op.

Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, Red Barnet, Børnerådet og Børns Vilkår udtrykte, at man var imod et sådan forbud, som DF foreslog.

Børneorganisationerne mente, at der skal samles mere viden på området. Både i forhold til hvilken effekt dukkerne reelt har på brugerne. Og om hvordan man hjælper mennesker, der har den slags tanker om børn.

I Norge beslaglægger toldvæsnet blandt andet sexdukker, der forestiller børn.

- Vi forestiller os, at hvis politi eller toldvæsen finder en sådan dukke, at dukken konfiskeres, og at man pålægger folk en form for behandling.

- Og så skal man være meget opsøgende på, om disse mennesker begår overgreb på børn, siger Kofod Poulsen.

- Det her kan også hjælpe myndighederne til at finde ud af, om der kunne være mennesker, som man kan spotte og være opmærksomme på, før der sker et overgreb mod et barn, siger han.

I november udtalte Ingrid Hartelius, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår, følgende til Ritzau:

- Vi ved ikke, i hvor høj grad anvendelsen af sådan nogle dukker kan forhindre eller forstærke overgrebene.