Regeringen vil lade 13.300 andelshavere blive til ejere

I alt 13.300 andelshavere skal have lov til at omdanne deres boliger til ejerboliger.

Sådan lyder anbefalingen i en rapport om en forenkling af lovgivningen på boligområdet.

Og nu vil erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) gå videre med anbefalingen, skriver Berlingske onsdag.

Et flertal i udvalget bag rapporten anbefaler dog, at det kun gælder for bygninger opført efter 1966. Dermed er det primært ejere af andelsboliger i Midt- og Sydjylland, der vil få muligheden, mens der er relativt få i København og Aarhus.

- Min indgang til det er, at jeg er på borgerens side, og det betyder frihed til selv at bestemme, hvilken boligform de gerne vil have. Det skal være op til den enkelte selv.

- Udvalget er landet med et kompromis, hvor de ikke tager den store omgang - det er et fornuftigt kompromis, så vi fortsat har en robust og fornuftig andelssektor, siger Brian Mikkelsen til Berlingske.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, vil det forgylde de nuværende ejere af andelsboliger, hvis de sættes fri til at omdanne deres boliger til ejerboliger. Det er de fremtidige ejere, der kommer til at betale den højere pris.

Han peger samtidig på, at en sådan ændring vil gøre det endnu sværere for danskere med lave indkomster at komme ind på boligmarkedet, da indkomsterne på andelsboligmarkedet og lejemarkedet generelt er mindre end på ejerboligmarkedet.

Omvendt vil flere ejerboliger dæmpe prisudviklingen på ejerboligmarkedet på grund af det større udbud, ligesom at det vil gøre prisudviklingen mere stabil i København. Her er kun 30 procent af boligmassen ejerboliger. I resten af landet er den knap 60 procent.