Støjberg i svar til DF: Islam skaber parallelsamfund

Statsministeren har kaldt dem for »huller i danmarkskortet«, og regeringen har for nylig præsenteret en hel lovpakke, der alene har til formål at komme dem til livs.

Der er tale om de såkaldte parallelsamfund - et fænomen der deler de politiske vande, når det kommer til spørgsmålet om, hvem der bærer skylden for, at de er opstået.

Støjberg før ghettoudspil: I vil spærre øjnene op

Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), er ikke i tvivl. Hun mener, at det i høj grad er islam, der er med til at skabe og opretholde parallelsamfundene. Det forklarede hun i folketingssalen den 14. marts, da hun af Christian Langballe (DF) blev spurgt om, hvorvidt det er regeringens opfattelse, at islam og sharia kan føre til parallelsamfund.

»Jeg synes ærlig talt lige så godt, at man kan sige det ligeud, nemlig at der er problemer i parallelsamfund, som udspringer af, og som også knytter sig til den måde, som nogle muslimer har valgt at dyrke deres religion på. Det synes jeg ikke man skal skjule, og det ser jeg som et meget, meget stort problem,« sagde hun.

JP's analytiker om regeringens ghettoudspil: Det er et kludetæppe - men det kan få en reel effekt

Inger støjberg (V) mener, at der findes områder i Danmark, hvor der hersker en opfattelse af, at den danske lovgivning må stå tilbage for sharialovgivning. Hun henviser til en gallupundersøgelse, som er foretaget i en række ghettoområder og som viser at 20 procent af beboerne i områderne er af netop den opfattelse.

»Det er da et problem, og det er da et parallelsamfund, så det klasker. Det skal vi da ikke finde os i,« sagde hun i sit svar i folketingssalen.

Inger Støjberg slår fast, at statsministeren og resten af regeringen deler den holdning, og at det netop er derfor, man har sat hårdt ind for at begrænse antallet af asylansøgere i Danmark. Ifølge hende spiller antallet af muslimer, der får adgang til Danmark, nemlig en kæmpe rolle for, hvordan parallelsamfundene udvikler sig.

Otte ministre i Mjølnerparken: Her er planen, der skal aflive ghettoerne

Regeringen fremlagde den 1. marts dens omdiskuterede ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030", som består af 22 initiativer, der har til formål at fjerne alle ghettoer og parallelsamfund inden 2013. Udspillet indeholder bl.a. forslag om skærpede strafzoner og højere straffe i bestemte områder, omfordeling af børn i daginstitutioner og lavere ydelser for tilflyttere til ghettoområder.

Det er mandag ikke lykkedes at få Inger Støjberg til at uddybe sin holdning.