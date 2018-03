Brian Mikkelsen efter USA-møde: »Europa kan ikke bare sidde med hænderne i skødet«

SAN FRANCISCO – Brian Mikkelsen (K) fik ingen løfter med fra et møde i Washington mandag med USA’s handelsminister, Wilbur Ross, om USA planer om at indføre straftold på stål og aluminium.

Men den danske erhvervsminister fik afleveret et budskab.

Ledende republikaner frygter Trumps toldsatser

Præsidents Donald Trumps beslutning risikerer at blive en glidebane, som vil udløse en handelskrig, for Europa kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og tage imod.

»Vores budskab er, at hvis amerikanerne reagerer, som de gør, så er vi nødt til at komme med en modreaktion,« siger Brian Mikkelsen over telefonen efter mødet.

Brian Mikkelsen mødtes mandag med USA's handelsminister i Washington. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Hvilken reaktion Europa skal komme med er ikke afgjort. Den danske regering har heller ikke taget stilling til, hvad den står. EU-Kommissionen ventes at komme med et udspil på onsdag, men har allerede talt om at ramme Harley-Davidson og Bourbon.

Dette er ikke noget tilfældigt valg. Harley-Davidson og Bourbon produceres i henholdsvis Wisconsin og Kentucky, som er hjemstat for de Republikanske ledere af Repræsentanternes Hus og Senatet, henholdsvis Paul Ryan og Mitch McConnell.

Men om end præsident Donald Trump mandag gentog, at han ikke vil »trække i land,« håber Brian Mikkelsen, at præsidenten ombestemmer sig. Men hvis det sker, er det Brian Mikkelsens personlige holdning, at det ikke er nok at rejse sagen i Verdenshandelsorganisationen, WTO, hvilket på mødet ellers var det, som Wilbur Ross indikerede, at USA er villig til at acceptere.

»Men det ville virke underligt, hvis amerikanerne bare kan lave foranstaltninger mod europæiske virksomheder, mens vi skal sidde med hænderne i skødet og afvente en lang proces i WTO,« siger Brian Mikkelsen.

»Amerikanerne er nødt til at få at vide, at det får en konsekvens. Ellers kunne de bare lave punktnedslag andre steder.«

»Det, der gør mig bekymret,« fortsætter Brian Mikkelsen: »er, at det ene ord kan tage det andet. Konflikter sker ofte som følge af, at man misforstår hinanden. Verden er blevet rig på at handle med hinanden uden toldbarrierer, så det skal vi undgå kommer tilbage. Det vil være et tab for alle at fortsætte af det spor.«

Dette gælder også Danmark. USA er Danmarks tredje største eksportmarked. En handelskrig kan derfor ramme tusindvis af danske arbejdspladser. Muligheden for en krig har allerede sendt Maersk-aktien ned.

Dette bragte erhvervsministeren også op på mødet, og han glæder sig her over, at Wilbur Ross er en erfaring forretningsmand, som forstår de gensidige fordele ved frihandel, selvom Ross deler Trumps holdning til at USA i øjeblikket bliver snydt.

I beslutningen om straftold på stål og aluminium er det især Kina, som USA har ønsket at ramme, selvom USA kun importerer 2 pct. af sin stål fra Kina, mens Canada leverer 16 pct., Sydkorea 10 pct., Mexico og Rusland hver 9 pct. og Tyskland 3 pct. Dette blev også diskuteret på mødet, hvor Ross indikerede, at Kina bruger dæklande i sin eksport.

Trump har dog også allerede indikeret, at det muligvis ikke stopper her. Hvis Europa gør alvor af sine trusler om modskidt, vil præsidenten lægge straftold på Europas bileksport til USA, sagde han i weekenden i et tweet.

I et andet tweet indikerede han, at Canada og Mexico kan slippe for straftold på stål og aluminium, hvis de giver indrømmelser i genforhandlingerne af frihandelsaftalen Nafta, som Trumps også mener, er uretfærdig og mandag igen truede med at opsige.

Men den måde kan man ikke forhandle på, mener Brian Mikkelsen: »Vi kan ikke bare blive brugt i sådan en strategi. Det er vigtigt, at vi får sat os ned og talt sammen.«

Det var under et møde i Det Hvide Hus med direktører fra USA's stål- og aluminiumsindustri, at Donald Trump i sidste uge meddelte, at han vil indføre straftold på importeret stål (25 pct.) og aluminium (10 pct.). Foto: AP Photo/Evan Vucci

En stribe nære støtter af Trump i Det Republikanske Parti er enige og har lagt pres på præsidenten for at få ham til at skifte mening.

Senator Lindsay Graham, South Carolina, advarede søndag om, at den nye straftold vil straffe amerikanske forbrugere og USA’s allierede: »Du laver en stor fejl,« sagde han til Trump.

Senator Ben Sasse, Nebraska, var endnu klarere i spyttet: »Aparte 18. hundredetals protektionisme vil presse priserne op for amerikanske familier.«

Senest har Paul Ryan, Republikansk leder af Huset, udtryk ekstrem bekymring for en handelskrig.«

»Vi opfordrer Det Hvide Hus til ikke at køre videre med denne plan. Den nye skattereform har givet økonomien et løft, og det ønsker ikke at bringe disse fremskridt i fare,« sagde mandag i en meddelelse.