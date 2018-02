Toppolitikere ærer prins Henrik: »Han var en facetternes mand med mod og kant«

»Et meget givende, nysgerrigt og livsbekræftende menneske.«

Sådan beskriver erhvervsministeren Brian Mikkelsen (K) prins Henrik, der tirsdag aften afgik ved døden.

»Jeg har mødt prinsen mange gange og var meget imponeret af hans store historiske og kulturelle viden, altid gode humør og kærlighed til sit nye land,« fortsætter Brian Mikkelsen.

Vi har mistet en stor personlighed. Et meget givende, nysgerrigt og livsbekræftende menneske. Jeg har mødt Prinsen mange gange og var meget imponeret af hans store historiske og kulturelle viden, altid gode humør og kærlighed til sit nye land #dkpol https://t.co/GukT0rLCEh— Brian Mikkelsen (@BrianMikkelsenC) 14. februar 2018

Ministeren er en af flere politikere, som onsdag morgen har sendt deres kondolence som følge af nyheden om prinsens død.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) sender på Twitter sine tanker til prins Henriks familie.

»Æret være hans minde. Jeg fik æren og den udsøgte fornøjelse at være i prinsens selskab nogle gange gennem årene. Både ved officielle lejligheder, men også enkelte helt private. Det gav hver gang minder for livet,« skriver han og fortsætter:

»Prinsen viste sig ved alle disse lejligheder som det han var: et dybt begavet, nysgerrigt, musisk, varmt, humoristisk og nuanceret menneske. Hans bortgang er et stort tab for os alle. Han bidrog med langt mere end han blev anerkendt for. Alle tanker går til familien.«

1. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er død. Æret være hans minde. Jeg fik æren og den udsøgte fornøjelse at være i prinsens selskab nogle gange gennem årene. Både ved officielle lejligheder, men også enkelte helt private. Det gav hver gang minder for livet.— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 14. februar 2018

2. Prinsen viste sig ved alle disse lejligheder som det han var: et dybt begavet, nysgerrigt, musisk, varmt, humoristisk og nuanceret menneske.



Hans bortgang er et stort tab for os alle. Han bidrog med langt mere end han blev anerkendt for.



Alle tanker går til familien.— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 14. februar 2018

Ifølge politisk ordfører for Alternativet, Carolina Magdalene Maier, var prins Henrik sin egen og ikke en person, man kunne putte i en kasse.

»Han var en af dem, vi kan være stolte af: elegant, galant og sin egen; ikke en man kan putte i en kasse. Tak for at du har beriget Danmark med lidt udenlandsk krydderi og sat spørgsmål ved Janteloven,« skriver hun bl.a. på Twitter.

Æret være Prins Henriks minde. Alle mine tanker går til familien. Han var en af dem, vi kan være stolte af: elegant, galant og sin egen; ikke en man kan putte i en kasse. Tak for at du har beriget Danmark med lidt udenlandsk krydderi og sat spørgsmål ved Janteloven — Carolina M. Maier (@carolinamaier) 14. februar 2018

Onsdag morgen har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udsendt mindeord om den afdøde prins Henrik.

»Den kongelige familie har mistet et anker. Dronning Margrethe har mistet sin indsigtsfulde og varme livsledsager igennem mere end et halvt århundrede. Danmark har mistet en unik repræsentant for vores land,« lyder det bl.a. i meddelelsen fra statsministeren, der fortsætter:

»Han mestrede på bedste vis den danske humor og selvironi. Han brændte for finere fransk madlavning og besad charme og sans for poesi, musik og kunst. Med sit internationale udsyn var han med til at åbne danskernes øjne for verden. Prins Henrik satte tydelige aftryk på verden omkring sig gennem hele sit liv. Han var en facetternes mand med mod og kant. Han turde sætte sig selv og sin person i spil og nægtede at være tilskuer til livet.«

Prins Henrik er afgået ved døden

Fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), lyder det i et mindeord, at »en sand verdensmand er gået bort«.

»Vi sørger alle over tabet af det kærlige, generøse og åndrige menneske han var, og hvis lige man skal lede længe efter,« lyder det bl.a. fra Pia Kjærsgaard.

»Et stort tab«. Sådan beskriver Socialdemokratiets partileder, Mette Frederiksen, prins Henrik på Facebook.

»Jeg har netop hørt, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er gået bort. Det er et stort tab. For Danmark. Og for familien, som har mistet en ægtemand, far, farfar og svigerfar. Mine tanker går til dem i den svære tid. Tak til Prins Henrik for poesien, kunsten og den store indsats for Danmark igennem en menneskealder,« skriver partilederen.

Nekrolog over prins Henrik: Trods over 50 år i Danmark var det fransk kultur, livsstil og ånd, der rullede i hans årer Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, prins af Danmark og prinsgemal, er død.

Da prins Henrik tirsdag aften klokken 23.18 afgik ved døden på Fredensborg Slot, var han ifølge kongehuset omgivet af sin hustru, dronning Margrethe, og to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvor og hvornår prinsen skal begraves, ligesom den endelige dødsårsag er ukendt.