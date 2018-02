FAKTA: Det står der i færdselslovens narkoparagraf

Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, der i øjeblikket holder orlov fra Folketinget, blev i sommer stoppet af politiet for at have kørt bil med kokain i blodet. På det tidspunkt sad han stadig i Folketinget.

Politiet har beskrevet, at patruljen stoppede Engel-Schmidts bil på Lyngbyvej i København på grund af en lygtefejl.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af aktindsigter i sagen.

Efter en langvarig sagsbehandling viser det sig, at sigtelsen efter færdselslovens narkoparagraf har udløst en bøde og ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Her kan du se, hvad færdselslovens paragraf 54 går ud på:

* Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af transport-, bygnings- og boligministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept.

Kilder: Ekstra Bladet og Færdselsloven.