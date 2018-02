Anna Mee Allerslev skal på ny under advokatfirmas lup

Københavns Kommune beder nu advokatfirmaet Horten om at lave en ny undersøgelse af kommunens tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R).

Det oplyser den administrerende direktør i Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning, Bjarne Winge. Det skriver BT.

- Vi har bedt advokatfirmaet Horten, som er kommunens juridiske rådgiver i sagen, vurdere, om de artikler, der har været fremme i medierne i de seneste dage, indeholder nye oplysninger af betydning for Hortens oprindelige vurdering.

- Vi vil oversende den nye vurdering til Folketingets Ombudsmand som supplement til den redegørelse, som kommunen fremsendte til ombudsmanden den 22. januar 2018, lyder det.

Undersøgelse har frikendt Anna Mee Allerslev: »Ikke et venskab, der kan føre til inhabilitet«

Undersøgelsen kommer i kølvandet på, at BT har kunnet fortælle, at Øens Murerfirma tilsyneladende har stået for hovedentreprisen på Anna Mee Allerslevs lejlighed.

Samme firmas direktør, Jan Elving, er en personlig ven af Anna Mee Allerslev.

Som led i hovedentreprisen har Øens Murerfirma ifølge BT betalt regninger for over 25.000 kroner for Anna Mee Allerslev.

Hovedpersonen, Anna Mee Allerslev, fastholder, at Øens Murerfirma ikke har stået for hovedentreprisen.

Anna Mee Allerslev i ny sag: »Det er potentielt set magtmisbrug... Der er klart tale om særbehandling«

- Fakta er, at der i det omtalte forlig var flere parter involveret, da den pågældende håndværker havde flere anklager. Det er privat, hvordan og hvorfor dette forlig blev udformet, som det gjorde.

- Men BT kan ikke dokumentere, at Øens Murerfirma uberettiget har betalt nogle regninger for os. Det har de selvfølgelig ikke, og BT kender ikke forliget og kan ikke dokumentere deres grove påstande, skriver hun på sin Facebook-profil.

En tidligere udfærdiget undersøgelse af Horten slog fast, at Anna Mee Allerslev ikke var inhabil i sagen.