Fiskeriformand i Thyborøn: Intet møde med Løkke, hvis vi ikke havde doneret til Løkkefonden

Man kan ikke købe sig til tid med statsministeren via donationer til Løkkefonden. Det var et af budskaberne fra landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen, da han onsdag bl.a. svarede på spørgsmål om sin relation til kvotekongen John-Anker Hametner Larsen.

I 2016 deltog Hametner Larsen i et møde, der lå før et indsamlingsarrangement i form af et torskegilde for Løkkefonden.

Foruden Hametner Larsen deltog også formand ved Thyborøn Fiskeriforening, Kurt Madsen, og sidstnævnte deler ikke Løkkes opfattelse om, at man ikke kan købe statsministeren tid igennem donationer til hans fond.

Det kom frem i Debatten med vært Clement Kjærsgaard torsdag aften.

Politiet holder kort tæt på kroppen i sag om kvotekonger

Her blev han spurgt til, om Thyborøn Fiskeriforening havde fået et møde med statsministeren, hvis ikke der havde været et torskegilde bagefter.

Til det svarede Kurt Madsen: »Nej, det tror jeg ikke.«

Kurt Madsen uddybede: »Når vi hører, at der kommer en statsminister til Thyborøn, det er jo ikke noget, som sker hver dag, så forsøger vi selvfølgelig at få et møde med ham, da vi lige nøjagtig har det her problem. Og det får vi så en times tid til at diskutere.«

Udflytningsplanen vækker undren: Løkke giver flest statsjob til dem, der i forvejen har

”Problemet”, som Madsen refererer til, var, at tobiskvoterne varierede for meget år for år. Et problem de fik mulighed for at orientere Lars Løkke Rasmussen om, før de bagefter spiste kogt torsk.

Kjærsgaard spurgte også:

»Så man kan sige, at det faktum, at I bidrager til Løkkefonden, og er en del af middagen efterfølgende, det giver jer faktisk det her møde med statsministeren?«

Kurt Madsen svarede: »Ja, det er sådan, jeg ser det.«