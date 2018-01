Oppositionspartier: Mere militær skaber ikke mere tryghed

Det nye forsvarsforlig, der blev præsenteret søndag, falder ikke i god jord hos flere partier i oppositionen.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kritiserer forliget, der tilfører 12,8 milliarder kroner til Forsvaret over de kommende seks år.

- Det er en meget forkert udvikling at bruge så mange flere penge på militær. I stedet er der behov for, at vi ser på, hvordan vi kan forebygge de krige og konflikter, der er i verden lige nu, siger hun.

For første gang siden den kolde krig: Forlig tilfører 12,8 milliarder til Forsvaret

Hun peger på oprettelsen af en ny brigade, der kan sendes til den russiske grænse, som et af hovedkritikpunkterne til forliget.

- Det er en meget uheldig oprustning, som kan forværre konflikten. Jeg synes tværtimod, at det ville give mening, at forsøge at få lavet aftaler om gensidig nedrustning omkring Østersøen, i stedet for det våbenkapløb som forligskredsen tager fat i nu.

Forsvarschef: Trusselsbillede nødvendiggør penge til forsvaret

Også hos SF bliver forliget mødt med utilfredshed. Forsvarsordfører Holger K. Nielsen kritiserer ligeledes den nye brigade:

- Jeg kan ikke se, at den her brigade kan imødegå truslen fra Rusland.

- Vi har sendt et støttebidrag til det baltiske område, for der er soldater, der er meget tæt på grænsen til Rusland. Så hvis Putin provokerer ved grænsen, kan man hurtigt reagere på det. Men man kan ikke reagere hurtigt, når man har folk siddende i Jylland på forskellige kaserner i sådan en brigade, siger han.

Løkke: Vi viser beslutsomhed over for truslen fra Rusland

Holger K. Nielsen kan dog finde enkelte lyspunkter i forsvarsforliget. Dem så han dog gerne blive prioriteret endnu højere, end de gør i øjeblikket.

- På cyberområdet er det fornuftigt, at man bruger flere penge. Der kunne man godt bruge flere endnu, siger han.

Forsvarsforsker: Østersøen er et nyt højprioritetsområde for Danmark

Forsvarsforliget blev indgået mellem de tre regeringspartier samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Forliget fokuserer blandt andet på at forberede Forsvaret til at kunne operere i Østersøen og til at tage del i missioner med Nato.