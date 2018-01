Overblik: Forsvaret får flere værnepligtige og ansatte

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

Det er vigtigt, at vi som politikere respekterer danskernes valg. Også når det gælder skole og uddannelse. Desværre er den respekt ikke at finde hos Socialdemokratiet med deres seneste angreb på friskolerne.

Hvem er det mest synd for? Flemming Flyttemand eller Karina fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet? Flemming flyttemands historie ser vi aldrig i News, men den er mindst lige så interessant.

Her ser du de politiske statusopdateringer, der hitter mest på Facebook lige nu. Se flere

Liberal Alliance vil kæmpe fra sag til sag for sine liberale synspunkter, og det skabte en særegen stemning under samråd.

I alt 55.000 falske profiler bruger profilbilleder og personlige detaljer fra rigtige Twitter-brugere, skriver New York Times.

Én dansk by er i en liga for sig, når det handler om motorveje. I Europa er det kun Bilbao i Spanien, der er i samme motorvejsliga. Men hvilken?

Langt de fleste migranter syd for Sahara bliver i Afrika, viser en FN-rapport.

Forsvarsforlig tilfører 125 ekstra værnepligtige til statsligt beredskab, der er under pres af ekstremt vejr.

Forsvarsforlig tilfører 125 ekstra værnepligtige til statsligt beredskab, der er under pres af ekstremt vejr.

For første gang siden Den Kolde Krig:

Puljen til internationale operationer skal ifølge aftalen løftes fra en halv milliard til 750 millioner kroner om året. Det er tilføjet, at midlerne ikke kun skal gå til militære operationer, men også stabiliseringsindsatser.

Der etableres et cybersituationscenter og Center for Cybersikkerheds analytiske og forebyggende kompetencer styrkes.

Læs om indholdet her:

Forliget tilfører Forsvaret 12,8 milliarder kroner i perioden fra 2018 til 2023. Det er et seksårigt forlig, selv om der er tradition for femårige.

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale er blevet enige om et nyt forsvarsforlig frem til 2023.

500 ekstra værnepligtige og 700 nye ansatte i Forsvaret er dele af indholdet i et nyt forsvarsforlig.

En 20-årig mand blev lørdag aften ramt af et letbanetog ved Stjernepladsen i Aarhus.

Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.

I alt 55.000 falske profiler bruger profilbilleder og personlige detaljer fra rigtige Twitter-brugere, skriver New York Times.

I alt 55.000 falske profiler bruger profilbilleder og personlige detaljer fra rigtige Twitter-brugere, skriver New York Times.

Citroën C3 giver virkelig meget værdi for pengene, selv om franskmanden langtfra er fejlfri.

Inciterende musik og fantastisk natur, en stærk befolkning med en dramatisk historie og en mirakeløkonomi gør Kap Verde til et perfekt vinterrejsemål.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her