Studerende stillede danmarkshistoriens første borgerforslag

Efter at Folketinget har åbnet for, at almindelige borgere kan få forslag behandlet, er det første borgerforslag tikket ind på Borgerforslag.dk.

Forslaget handler om at afskaffe det såkaldte uddannelsesloft, også kaldet en begrænsning af dobbeltuddannelse.

Forslaget er stillet af en samlet elev- og studenterbevægelse, oplyser formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani.

Hvis forslaget samler 50.000 underskrifter, skal Folketinget behandle det. Om det så vil blive vedtaget, er en anden sag.

- 2016 indførte regeringen et uddannelsesloft, der begrænser unges muligheder for at uddanne sig, forklarer de studerende i forslaget.

Oppositionen revser Løkke: Uddannelsesplan er skæv Regeringen får kritik af partiledere fra rød blok for at ville reducere antallet af uddannelsessteder for udsatte unge.

- Det er en absurd og forkert prioritering, da uddannelse er enormt vigtig, for den enkelte såvel som for vores fælles samfund.

Forslaget har fredag middag, kort efter at det er blevet lagt ud på hjemmesiden, samlet 29 støtter.