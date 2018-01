S og DF hånd i hånd: Kan ikke se skilsmisseaftale uden hinanden

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet går endnu en gang hånd i hånd. Denne gang i de problemfyldte forhandlinger om en ny lovpakke på skilsmisseområdet.

Her vil S nu bruge sine mandater på at få DF med i en aftale.

»Dansk Folkeparti repræsenterer et stort udsnit af befolkningen, og jeg tror, at det netop på skilsmisseområdet er vigtigt med aftaler, hvor parter med forskellige opfattelser kan se sig selv,« siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter:

»Det bruger jeg nu den ordentlige skovlfuld mandater, som Socialdemokratiet sidder med, til at sige.«

S vil derfor ikke lave en aftale med regeringen uden DF’erne. Det gør forhandlingerne svære, eftersom regeringen anført af LA har nægtet at imødekomme DF, som har krævet separationsperioden genindført.

Separationsperioden, som oprindelig var seks måneder, blev afskaffet i 2013 af den daværende Thorning-regering. Herefter fik ægtepar mulighed for at blive skilt hurtigt. Nu er S og DF imidlertid nået til enighed om et kompromis, hvor perioden bl.a. er halveret, kun gælder børnefamilier og omdøbes til ”refleksionspause”.

»Det er utrolig positivt, at de partier, der er villige til at indgå kompromiser, viser det i praksis. Jeg er enig med S i, at der har været et langt forhandlingsforløb, hvor partierne har bøjet sig mod hinanden, og at man er meget tæt på et kompromis, som nu ser ud til i sidste fase at være blevet blokeret af LA,« siger DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl.

Veto

Han er provokeret af, at LA’s familieordfører, Laura Lindahl, til DR søndag sagde om separationsforhandlingerne, at »det er et veto«.

Regeringen bør gøre sig »meget store overvejelser« om, hvorvidt »LA skal kunne sidde og spærre«, siger Thulesen, som minder om, at LA i december bebudede et stop for ultimative krav.

»Nu ser vi så allerede i januar, at de smider et veto-kort.«

Laura Lindahl mener dog ikke, at veto i denne sag har noget at gøre med ultimative krav:

»Vi var med til at afskaffe separationsfasen i 2013, fordi vi ikke mener, at politikere skal blande sig i, om voksne menneskers skal være gift. Derfor er vi ikke interesseret i at gennemføre tvungen separation igen. Det er bare det, jeg har sagt.«

Socialminister Mai Mercado (K) håber fortsat på en bred aftale, men erkender, at lovændringerne bliver forsinkede og ikke når at blive vedtaget inden sommer.