LA: Vi vil ikke fængsle folk for at gå i forkert tøj

Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, har svært ved at se, hvordan et maskeringsforbud - populært kaldet burkaforbud - kan skrues meningsfuldt sammen.

I december slog hun fast, at LA ikke vil stemme for et forbud, hvis en overtrædelse kan udløse fængselsstraf.

V-profil: Helt ude af proportioner at forbyde huer og skæg

Og det står hun torsdag fast på, efter at DR har beskrevet et regeringsudkast, der udover at omfatte de muslimske dragter burka og niqab også gælder "omfattende beklædningsgenstande" som huer, hætter og tørklæder.

Udkastet lægger op til en bødestraf på 1000 kroner for overtrædelse - og i sidste ende fængselsstraf på tre måneder.

- Hvis vi skal lovgive om det her, vil jeg ikke være med til, at vi sender folk i fængsel på baggrund af forkert beklædning, siger Christina Egelund og lægger tryk på "hvis".

Spørgsmål: Sår du dermed tvivl om, hvorvidt I kan finde en løsning?

- Jeg tør ikke spå om, hvor det lander. Men det er helt åbenlyst, at det er vanskeligt.

DF: Mænd med kunstigt skæg kan tage burkaforbud med ro

LA har fra begyndelsen været modstander af et burkaforbud, som er hjerteblod for støttepartiet Dansk Folkeparti. Men i efteråret gik LA med til at sætte lovarbejdet i gang.

- Hvor det ender, tør jeg ikke spå om. Men vi har som politikere et ansvar for at lave meningsfuld lovgivning.

- Vi skal ikke ende i en situation, hvor en betjent skal løbe efter en julemand på gaden for at hive det kunstige skæg af ham, siger Christina Egelund.

Regeringsnotatet lægger ifølge DR Nyheder op til, at man godt må dække sit ansigt til, hvis det tjener et "anerkendelsesværdigt formål" - som halstørklæder og huer i kulden eller en udklædning.

Det vil være op til politiet at vurdere, om en konkret beklædningsgenstand dækker ansigtet for meget.

DF-næstformand Søren Espersen korser sig over, at forbuddet også skal omfatte huer og hætter for ikke at være religiøs diskrimination af muslimer.

- Så lad os da bare diskriminere, skriver han på Twitter.

Om den bemærkning siger Christina Egelund:

- Jeg troede, at Søren Espersen holdt lige så meget af Grundloven, som jeg gør.