Overblik: Løkkes relationer til de danske storfiskere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal i et nyt samråd om sit forhold til de såkaldte kvotekonger - en lille gruppe fiskere, der sidder på store dele af de danske fiskekvoter.

Det sker efter flere dages mediehistorier om, at Lars Løkke Rasmussen trods udsagn om det modsatte har personlige relationer til en af de mest magtfulde fiskere i industrien.

Sagen udspringer af den politiske virak i 2017, hvor daværende fiskerminister Esben Lunde Larsen (V) blev frataget ministerposten efter at have misinformeret Folketinget om mulighederne for at gribe ind over for kvotekongerne.

Få her et overblik over den seneste udvikling: