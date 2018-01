Selvom historien for ejeren af Kaj Bageri i Tingbjerg, Ali Parnian, endte med en indsamling på en kvart million kroner, er det ikke sikkert, at andre butiksejere, der udsættes for hærværk og afpresning, er lige så heldige.

Bager fik smadret butik efter krav om beskyttelsespenge

Derfor foreslår SF nu, at man laver en statslig forsikring, der skal dække udgifter i forbindelse med hærværk, der begås på grund af afpresning og krav om beskyttelsespenge. Det skriver TV 2.

»Hvis ikke de forretningsdrivende kan få en almindelig forsikring, så skal staten træde til. Det er vigtigt, at man ikke er bange for at starte sin egen forretning,« siger retsordfører Karsten Hønge (SF) til TV 2.

Ali Parnians bageri blev lørdag aften vandaliseret af maskerede mænd - ifølge ham selv, fordi han nægtede at betale beskyttelsespenge til gerningsmændene. Det har ikke været muligt at få traditionelle forsikringer til at dække skaderne, og derfor har Parnian selv har været nødt til at betale omkostningerne.

Politiker har indsamlet 265.000 kr. til hærværksramt bageriejer

Men helt alene med regningen har han ikke været. Den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard stod søndag i spidsen for en indsamling, der nåede op på over 250.000 kr. til bageren.

Selvom Ali Parninan derfor har fået en stor del af udgifterne dækket, skal andre butiksejere, der bliver afkrævet beskyttelsespenge, ikke stå i samme situation, mener SF.

Venstres retsordfører Preben Bang Henrikens udviser ifølge mediet »sympati« for både bageren i Tingbjerg og SF's forslag. Alligevel ønsker regeringspartiet ikke at bakke op om en statslig forsikringsordning.

Ejer af smadret bageri føler sig magtesløs: »Det ville ikke nytte noget, hvis jeg betalte, for så ville de bare komme igen og igen« Fem år efter en brosten fløj igennem ruden på Café Viking: Vi har ikke en idé om omfanget af den afpresning, der foregår, lyder kritikken.

»Hvis vi skal ind og drøfte en statslig erstatningsordning, som vi for øvrigt allerede har i dag med personskade, vold og lignende, så tror jeg, vi bliver nødt til at kigge på hele straffelovgivningen og ikke bare enkelte dele. Vi skal passe på ikke at lovgive på basis af enkeltstående hændelser,« siger Preben Bang Henriksen til TV 2.

Enhedslisten er åben over for idéen om en statslig forsikring af skader sket som følge af afpresning, mens Dansk Folkeparti ikke mener, at det er det offentliges opgave.