Alternativet vil have profil som spidskandidat til EU-Parlamentet

Rasmus Nordqvist melder sig på banen som Alternativets spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet i juni næste år.

Han er i dag partiets EU- og klimaordfører, men har tidligere haft den fremtrædende post som politisk ordfører.

Det er første gang, at partiet, som blev valgt ind i Folketinget i 2015, stiller op til EU-Parlamentet.

- Hvis vi virkelig vil have en stemme på de store dagsordener som klima og miljø og migration og flygtninge, skal vi jo have EU med.

- Det nytter ikke noget kun at diskutere det som et indenrigspolitisk spørgsmål, siger Rasmus Nordqvist til Avisen Danmark.

Det er betinget af, at medlemmerne i Alternativet siger god for ham på et opstillingsmøde.

Han understreger, at partiet er lige så EU-positivt som De Radikale og SF og dermed adskiller sig fra Enhedslisten, som Alternativet arbejder tæt sammen med i Folketinget.

- Så synes jeg også, at vi har sådan en underlig påtaget kritisk tilgang til EU. Det handler hele om, hvad vi vil og især ikke vil. Men hvis vi vil forandre EU, må vi starte med at elske det, siger Rasmus Nordqvist til Avisen Danmark.

Partiet spekulerer i øjeblikket i, om det skal indgå valgforbund med SF og De Radikale.

Enhedslisten er i valgforbund med Folkebevægelsen mod EU.

Tirsdag kom det frem, at Nikolaj Villumsen går efter at blive spidskandidat til europaparlamentsvalget for Enhedslisten. Han er i øjeblikket udenrigsordfører og fungerende politisk ordfører.

Gruppeformand Søren Gade (V) stiller også op til parlamentet, når der er valg i 2019. Søren Gade, som er tidligere forsvarsminister, fortsætter i Folketinget, indtil det kommende folketingsvalg udskrives.