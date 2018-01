Fakta: Så meget tjener politikerne på Christiansborg

Hvis det står til Jean Thierry, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, så skal partiets folketingsmedlemmer ikke længere have lov til at selv at beholde det skattefrie omkostningstillæg, de hver måned får udbetalt.

Det skriver DR Nyheder.

Tillægget er på 5173,33 kroner om måneden og bliver tildelt alle medlemmer af Folketinget.

Det giver 62.080 kroner om året, og dem skal Enhedslistens folketingsmedlemmer fremover betale partiskat af, mener Jean Thierry.

- Vi er et socialistisk parti, og vi går ind for lighed. Og det her forslag giver mere lighed mellem folketingsmedlemmer og den øvrige befolkning, siger han til DR Nyheder.

Her kan du se, hvor meget folketingspolitikere tjener i dag:

* Danske folketingspolitikere får 650.049 kroner om året plus et varierende beløb i boliggodtgørelse.

* Ministre får en årsløn på mellem 1.207.699 kroner årligt og op til de 1.509.624 kroner, som statsministeren får. Folketingets formand får det samme som statsministeren.

* Dertil kommer pension, der varierer meget, alt efter hvor længe folketingsmedlemmet har siddet i Folketinget.

* Pensionsindbetalingerne svinger mellem et årligt beløb på 20.277 kroner og op til 355.634 kroner om året.

* Har man siddet i mere end 20 år, får man den højeste sats.

Kilder: Folketinget.