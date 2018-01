Støjbergs ministerium vil finde muligvis ulovligt udsendte

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil nu forsøge at finde frem til syv personer, der kan være udsendt i strid med en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, kaldet Paposhvili-dommen.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i et svar til Folketinget, kort før at hun skal i samråd om sagen.

Ministeriet mistænkes for at have givet afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge, selv om en dom fra 13. december 2016 burde have givet anledning til en anden praksis.

I alt er der 11 sager, hvor dommen kan have været relevant, har ministeriet fundet frem til. I de syv af sagerne er de afviste ansøgere sendt ud af Danmark.

Og det er dem, ministeriet vil forsøge at finde "med henblik på at se på deres sag igen", skriver Støjberg.

Ministeriet vil også gennemgå sager, der er afgjort, før Paposhvili-dommen blev afsagt, men hvor ansøgeren stadig befinder sig her i landet.

Indtil da lover ministeriet at følge nøje med i politiets lister over, hvilke udlændinge der skal sendes ud for at sikre, at ingen udsendes i strid med menneskeretsdommen.

Støjberg er blandt andet blevet beskyldt for at misinformere Folketinget om, hvornår hendes ministerium blev opmærksom på dommen.

Men Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, vil ikke før samrådet vurdere, om sagen skal have konsekvenser for ministeren.

- Vi hører begge sider af sagen, før vi konkluderer noget som helst, siger han.

Støjberg vil ikke selv kommentere sagen før samrådet. Under samrådet oplyser hun, at det allerede i en af de syv sager står klart, at sagen er omfattet af dommen.

Det vil hun orientere Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg om i fortrolighed, siger hun.

Hun oplyser videre, at ministeriet ikke helt ved, hvordan det vil bære sig ad med at finde de syv personer.