Samuelsen svarer på baglandskritikken: Jeg forstår frustrationerne, men...

Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, svarer nu på den kritik, som er kommet fra hans egne rækker, efter regeringen har erkendt, at der alligevel ikke kommer en stor, ambitiøs skattereform i begyndelsen af året.

Nederlaget har fået flere stemmer i LA’s bagland til at lufte deres åbenlyse frustration over tingenes tilstand. Nogle opfordrer partitoppen til at overveje at træde ud af regeringen og lokalafdelingen Fjordbyerne beder direkte Anders Samuelsen om at sige farvel til ministerbilerne.

Anders Samuelsen forstår godt kritikerne:

»Jeg kan godt forstå, at der er en frustration i forhold til, hvad man håbede at opnå. Det svarer lidt til at man ønsker sig 10 biler. Det er LA’s fulde program. Vi har skaffet halvanden, knap to biler. Skal man så sige, at det er ikke nok, så træder vi ud? Det synes jeg selvfølgelig ikke,« siger han onsdag på Christiansborg og fortsætter sin bil-lignelse:

»Det er noget andet, hvis vi havde betalt med to biler for at komme i regering, altså at vi havde stemt for højere skatter og afgifter. Det har vi ikke. Vi stemmer konstant for lavere skatter og afgifter og har opnået ret mange resultater. Jeg tror ikke, at nogen havde troet, at man skulle opleve i Danmark, at registreringsafgiften skulle sænkes tre gange i træk.«

Før jul blev LA gang på gang kørt over af DF's krav: Først insisterede partiet på, at forhandlingerne om skat, udlændinge og finanslov skulle foregå samtidig. Det blev droppet.

Derefter krævede LA, at historiens største skattelettelser blev landet inden jul. Det skete ikke, og LA droppede truslen om ikke at stemme for finansloven. Skatteforhandlingerne blev skubbet til efter nytår.

Tirsdag kom så erkendelsen af, at der heller ikke i denne omgang bliver til en »ambitiøs« skatteaftale.

Der er altså hverken udsigt til topskattelettelser, en hævet topskattegrænse eller et forhøjet loft over beskæftigelsesfradraget, som regeringen ellers havde lagt op til.

Derudover måtte LA − allerede da partiet trådte ind i regeringen − droppe blandt andet modstanden mod folkeskolereformen og kravet om at gøre Storebæltsbroen helt gratis at krydse.

Anders Samuelsen har dog flere gange fremhævet de sejre, som LA trods alt har kunnet fejre som regeringsparti. Her tæller han for eksempel sænket registreringsafgift på biler, billigere billetter over Storebælt, droppet nøddeafgift, lavere afgifter til erhvervslivet samt fjernelsen af skatten på arbejdstelefoner og særskatten på pensioner.

»Det glemmer man måske lidt nogle gange i det store perspektiv og i den knap så smukke kunstneriske udførelse,« mener LA-lederen.

Men kan du nævne ét eneste politisk resultat, som LA ikke ville være kommet igennem med, hvis I ikke havde siddet i regering?

»Ja, alle de resultater vi har opnået, mens vi sidder i regering. Plus alt det vi har forhindret som er kommet frem.«

Men registreringsafgiften blev jo også sænket, da LA ikke sad i regering…

»Den blev sænket betydeligt mere, mens vi har siddet regering. Vi har fået afskaffet særskatten på pension, vi har fået afskaffet blasfemiparagraffen, vi har fået sænket skatter og afgifter for erhvervslivet, vi har fået fjernet afgiften på telefon og internet. Vi har nu også i går fået et håndslag fra Dansk Folkeparti på, at vi sænker skatten i bunden på arbejde. Vi får ikke den del med, som vi havde håbet at sænke skatten med i år 21, 22, 23, 24 og 25, men det har vi stadigvæk tre år til at komme i mål med. De ting vi har planlagt og håber at komme igennem med de næste tre år, de kommer, og det synes jeg, at vi skal glæde os over,« lyder det fra Samuelsen.