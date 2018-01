Der er plads til både skattelettelser og velfærd på samme tid.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale.

Meldingen kommer forud for, at regeringen og Dansk Folkeparti senere i januar genoptager forhandlingerne om en skattereform og yderligere stramninger i udlændingepolitikken.

Når det kommer til en skatteaftale, så vil DF først have garantier fra regeringspartierne om, at der er tilsvarende sikkerhed for velfærdsudgifterne i de næste otte år.

Men der er ikke noget at være nervøs for, mener Løkke. Det er vigtigt med en skatteaftale, fastslår han i talen.

En skattereform vil hjælpe særligt mennesker med de mindste lønninger, men også danskere med almindelige lønninger, lyder det fra statsministeren.

- Så det bedre kan betale sig at arbejde. Så det bedre kan betale sig at spare op til pension. Og så opsvinget ikke taber pusten, fordi vi løber tør for arbejdskraft, siger Løkke.

- Det kan vi gøre, samtidig med at der er råd til at investere mere i sygehusene. I ældreplejen. I den velfærd, som også er vigtig for vores hverdag. Takket være fortidens ansvarlige reformer.

- Både lavere skat. Og bedre velfærd. Jeg går ind for den balance, siger statsministeren.

Foruden en forsikring omkring velfærden kræver DF markante stramninger på udlændingepolitikken for overhovedet at gå med til skattelettelser.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har allerede udtalt, at det bliver vanskelige forhandlinger, når blå blok genoptager forhandlingerne om skat og udlændinge.

Tilliden skal genetableres mellem regeringen og DF efter et tumultarisk forløb i december. Her blev parterne til sidst enige om en finanslov, men udskød at få aftaler omkring skat og udlændinge på plads.

Undervejs i forløbet truede regeringspartiet Liberal Alliance med ikke at stemme for finansloven, som regeringen og DF havde aftalt. Det ville Liberal Alliance kun, hvis en skatteaftale også kom i hus før jul.

I sidste ende droppede LA sin trussel, og finansloven blev vedtaget før jul. Det er endnu uvist, hvornår i januar forhandlingerne genoptages.