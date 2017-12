Asger Aamund om Samuelsen: Han har lavet to elementære fejl i forhandlingerne om skat og udlændinge

Asger Aamund har ikke meget til overs for måden LA-formand og udenrigsminister, Anders Samuelsen, førte forhandlingerne om skat og udlændinge med Dansk Folkeparti.

I torsdagens udgave af BT kalder den 77-årige erhvervsmand Samuelsens forhandlingstaktik for »amatøragtigt,« og påpeger, at formanden for det parti – som han ellers traditionelt har støttet offentligt – har begået to elementære fejl i forhandlingerne med DF.

For det første, påpeger Aamund, så må man aldrig true nogen med noget, hvis man ikke er klar på at gøre alvor af sine trusler.

For det andet skal man ikke prale af resultater, som ikke er forhandlet på plads.

Aamund går så vidt, som at beskrive Samuelsens arbejde som dilettantisk.

Aamund siger endvidere til BT, at »han (Samuelsen, red.) i stedet skulle have klappet i med trusler og løfter, gjort sit bedste, og så kunne han bagefter have sagt: "Desværre venner, det lykkedes ikke i denne omgang".«

Efter at LA har måttet erkende, at danskerne alligevel ikke kunne få »historiske skattelettelser« i denne omgang er partiet gået tilbage i en meningsmåling fra Megafon foretaget for TV2/Politiken d. 23. december.

Her falder partiet til 4 pct. af stemmerne. Ved valget i 2015 fik partiet 7,5 pct. af stemmerne.

I anden måling fra Voxmeter – foretaget for Ritzau d. 18. december – står det knapt så slemt til.

Ifølge denne måling vil LA få 5,8 pct. af stemmerne. Samme resultat fik en lignende måling foretaget af Voxmeter ugen forinden.

Jyllands-Posten arbejder på at få en kommentar fra Anders Samuelsen.