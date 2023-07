Venstres grand old man Claus Hjort Frederiksen er gæst i ugens to sommerafsnit af den politiske podcast ”Under Gulvtæppet”. Her udfolder han en opsigtsvækkende teori om, hvordan hele hans sag begyndte. For han er lige nu anklaget for at have lækket statshemmeligheder til fare for rigets sikkerhed.