Første Mogensen-forsøg bliver med dansk teknologi

- Det her kamera kører meget hurtigt, og det skal hjælpe os til at se detaljer på lyn, som vi kan måle på, siger Olivier Chanrion til Videnskab.dk.

Han understreger, at det vil give meget mere information, end de fik sidse gang.

”Blå jets”, ”røde feer” og kæmpelyn er alle energifænomener, som sker i et tordenvejr, men vi ved stadig ikke meget om dem, skriver Videnskab.dk.

Blandt andet ved vi ikke, hvordan de påvirker den kemiske sammensætning af molekylerne i atmosfæren.

Og det er ikke lige meget, for molekylernes sammensætning kan have betydning for, hvor god vores planet er til at modtage og holde på varmen.

Ved at blive klogere på de mystiske lyn og deres effekt på atmosfæren kan forskere lave nogle mere præcise klimamodeller og blive endnu bedre til at forstå, hvordan vores klima og planet vil tage sig ud i fremtiden.