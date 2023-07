Forsker advarer: Kollaps af vigtig havstrøm er tættere på end vi tror

Han kalder det et problem oven i de klimaforandringer, der er i forvejen.

Den eneste mulighed for at modarbejde det er at ”skynde os med at få stoppet vores udledninger af drivhusgasser til atmosfæren”.

- Når vi først får overskredet det her niveau af drivhusgasser i atmosfæren, så er der ingen vej tilbage. Det er en uigendrivelig ændring, der kommer til at ske, hvis vi ikke gør noget snart, siger han.

Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Steffen Malskær Olsen er klimaforsker med speciale i havstrømme ved Nationalt Center for Klimaforskning under DMI. Han kalder klimaberegningen for ”super robust og meget fint statistisk og matematisk arbejde”.

- Men jeg vil påpege, at de data - den tidsserie - de bruger, ikke er målinger af havstrømme. Det er en indikator - en proxy - der er forbundet med en masse usikkerheder.

- Vi har simpelthen ikke målinger af havstrømme, der er i lange nok tidsserier til, at man kan lave den her type studier, siger han.

Dataene er fra Labradorhavet i det nordlige Atlanterhav og viser, hvordan temperaturen i havet har ændret sig over tid. Det betyder, at der er en del forbehold, som man bliver nødt til at have med.

- Det gør i mine øjne, at det er lidt friskt at komme med et årstal eller årti og ændre hele fundamentet for vores forståelse af golfstrømmen, siger Steffen Malskær Olsen.

Han kalder det et godt eksempel på en metode, men han mener ikke, at det kan bruges til at sige noget om udviklingen af golfstrømmen i den nære fremtid.

Der er store programmer, der måler havstrømmene, men de har kun være i gang i 20 til 30 år. Det betyder, at der ikke er data nok til at bruge dem til studier som det, der er blevet lavet på KU.

Nogle af de havstrømsmålinger, der faktisk er, viser stor stabilitet og er derfor i direkte modstrid med det, der bliver konkluderet i den nye beregning.

- De data, vi har, viser stabilitet og muligvis en øget styrke i varmetransport mod Arktis, hvilket er det modsatte scenarie.

- Men derfor skal vi stadig være yder på vagt, for det er muligvis et system, der kan tippe. Og derfor skal vi fortsætte med at måle og forstå den risiko. Og udvikle indikatorer og statiske metoder, som det er gjort her. Det er ekstremt vigtigt, siger han.