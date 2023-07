Måske det stik modsatte, lyder svaret fra Christian J. Bjerrum.

- Vi ved, at dyr og mennesker skal kunne styre en lav koncentration af ilt for at holde styr på deres stamceller, så de kan udvikle sig langsomt og bæredygtigt.

- Er der for meget ilt, vil cellerne udvikle sig og i værste fald mutere helt vildt og gå til grunde. Det er slet ikke utænkeligt, at den mekanisme har gjort sig gældende dengang, siger han.

Han henviser til, at det samme fænomen er studeret inden for cancerforskningen i stamceller hos mennesker og dyr.

Her har kolleger på Lunds Universitet påvist, at et lavt iltniveau er afgørende for, at cellerne holdes i kontrol, indtil organismen beslutter, at cellen skal videreudvikles til eksempelvis en muskelcelle.