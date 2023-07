18/07/2023 KL. 15:00

Professor mener, at han kan have fundet resterne af et ikke menneskeskabt rumfartøj

Professoren Avi Loeb har identificeret, hvad han mener muligvis er teknologi udviklet i det ydre rum. En danske professor i rumfartsteknologi kalder fundet interessant, men er kritisk over for teorien om, at det skulle være bygget af rumvæsner.