Hos hunde med korte snuder registrerede man et højere antal episoder af søvnforstyrret vejrtrækning. De snorkede også mere.

Ifølge forskerne ligner det menneskelig søvnapnø, som skyldes en spærring i de øvre luftveje.

- Søvnapnø bringer mennesker i risiko for at få for eksempel hjerte-kar-sygdomme. Søvn påvirker kroppens immunforsvar, udskillelse af hormoner og stofskifte.

- Tilstrækkelig, god søvn er afgørende for livskvaliteten. Blandt andet derfor er vi også interesserede i dyrs søvn, siger Iida Niinikoski, som er en af forskerne bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.