Forskere opfanger radiosignal fra planet 12 lysår væk

Forskere mener konkret at have opfanget et sammenhængende radiosignal fra en fjern planet, hvilket øger sandsynligheden for, at den er beboelig.

Radiosignalet fra planeten, der har navnet YZ Ceti b, stammer sandsynligvis ikke fra en fremmed art.

I stedet mener forskerne, at det tilsyneladende opstår, når planetens magnetiske felt interagerer med stjernen, som YZ Ceti b bevæger sig i kredsløb omkring.

YZ Ceti b er en klippefyldt planet 12 lysår væk.

Ifølge Danmarks nationalleksikon er et lysår en enhed for længde svarende til den strækning, lyset bevæger sig i det tomme rum på et gennemsnitligt år.