05/03/2023 KL. 10:45

Frank Jarecki landede sit MiG-15 jagerfly på Bornholm for 70 år siden

Den 5. marts 1953 landede en polsk flugtpilot på Bornholm i et MiG-15-fly, et af Sovjetunionens allerbedste jagerfly på det tidspunkt. Det udløste for den danske regering et stort diplomatisk dilemma, der er blusset op på ny under Putins krig i Ukraine her 70 år senere.