Klongrise kan booste hjælpen mod uhelbredelig Alzheimer

Sygdommen medfører, at hukommelse, koncentration og evnen til at løse problemer svækkes. Personligheden ændrer sig, og patienten bliver uligevægtig.

Men nu har et samarbejde mellem Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet resulteret i en flok minigrise, der måske kan føre forskning og behandling af alzheimer et vigtigt skridt fremad.

På grund af genmutationen får grisene tegn på alzheimer i en ung alder. Det giver forskerne mulighed for at følge de tidlige tegn på sygdommen.