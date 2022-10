24/10/2022 KL. 15:00

Hvordan beslutter vi, hvad et traume er?

Hvad der tæller som et traume, debatteres blandt forskere. Nogle mener, at ordet ”traume” har mistet sin betydning, mens andre mener, at den skarpe medicinske definition bør udvides til at omfatte flere oplevelser. Emnet har bl.a. betydning for behandlingen af personer med PTSD og vores håndtering af coronapandemien.