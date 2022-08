Teleskopet James Webb blev sendt afsted den 25. december 2021, og planen er, at den skal sendes i kredsløb i rummet i fem år.

Det giver en række fordele, fortæller Michael Linden-Vørnle.

»Tricket er i virkeligheden at optage billeder løbende gennem mange år for at forstå, hvordan tingene ændrer sig for at forstå atmosfæren og dynamikkerne på planeten. Samtidig giver James Webb os muligheden for, at vi kan opdage noget helt uventet,« siger han.