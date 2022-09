11/09/2022 KL. 14:00

I 2100 risikerer Rio de Janeiro og Jakarta at stå under vand

Over en kvart milliard mennesker lever mindre end 2 m over havet, bl.a. i Jakarta, Rio de Janeiro og Miami. Løsninger som ”sandmotorer” og kunstige rev kan beskytte kysterne mod et stigende havniveau i nogen tid, men mange steder taler man allerede om kontrolleret kysttilbagerykning.