Professor: Føler, jeg spreder fake news til unge

Anja C. Andersen er rystet over, at udsendelsen har vist sig at være noget helt andet, end hun oplever at have fået fortalt af journalisten, før programmet blev optaget.

»Jeg er faktisk lidt oppe i det røde felt, for jeg synes, jeg er blevet misbrugt til at sprede ”fake news” til unge mennesker,« fortæller Anja C. Andersen, da Videnskab.dk fanger hende på telefonen.

»DR kunne jo bare have sagt, ”vi vil gerne have jer to i tale”, og så kunne jeg have taget stilling til, om jeg vil bruge min tid og troværdighed på det,« siger Anja C. Andersen, der har skrevet en klage til DR, hvor hun anmoder om at de tager programmet af sendefladen.