Ældgammel kosmisk hybrid gør os klogere på sorte hullers fødsel

De støvede, stjernedannende galakser har ikke et aktivt supertungt sort hul i centrum. De er derfor også sværere at observere, fordi al støvet i galaksen blokerer for lysets rejse. Derfor bliver de anset som mørke.

»Astronomer har længe mistænkt, at de stjernedannende galakser og kvasarer var tæt relaterede, og at de på en måde regulerede hinanden, men sammenhængen har endnu ikke været observeret,« forklarer Gabriel Brammer til Videnskab.dk.

»Vi har fundet et objekt, der bygger bro mellem de to fænomener (stjernedannende galakser og kvasarer, red.) og således er en perfekt blanding af de to,« uddyber astronomi-lektoren.

Objektet GNz7q er med andre ord en hybrid, der har egenskaber fra både stjernedannende galakser og lysende kvasarer.

Støtter kendt teori om sorte hullers fødsel

At finde et mix af de to fænomener er ikke bare interessant, fordi det aldrig er observeret før.

Objektet er også med al sandsynligvis et forstadie til et sort hul, der tager form.

»Det skal stadig undersøges nærmere. Men det virker meget sandsynligt, at det er dét, der er på færde,« påpeger Gabriel Brammer.

Fundet støtter nemlig en kendt teori for, hvordan supertunge sorte huller fødes i det tidlige univers.

Teorien går på, at supertunge sorte huller har en slags ekstremt vokseværk, så de vokser med meget stor hastighed i det tidlige univers. Derfor kan fødslen spores i en overgangsfase, hvor en kvasar – som jo er et tegn på et supertungt sort hul – bryder igennem en mørk stjernedannende galakse.

»Den kraftige vækstfase laver man også computersimuleringer af, og det er et stilbillede af denne vækstproces, som forskerne mener at have fundet,« forklarer Thomas Tram, der er lektor i teoretisk kosmologi ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

»Det er vigtigt, for det betyder, at man kan teste computermodellerne og vores viden fra denne fase af et supertungt sort huls liv samt dens værtsgalakses udvikling. Og det kan måske bringe os nærmere svaret på, hvordan ”frøet” til det sorte hul opstod, og hvad det er,« tilføjer Thomas Tram, der ikke har været involveret i den nye forskning.

Ikke bare et heldigt tilfælde

Forskerholdet bag det nye kosmologiske objekt mener ikke, at fundet af GNz7q bare er et heldigt og sjældent tilfælde.

»Vi tror, at denne type objekter, der er halv kvasar og halv stjernedannende galakse, er mere almindelige, end man hidtil havde regnet med,« fortæller Gabriel Brammer.