Forskere har fundet kobling mellem søvnsygdomme og øget risiko for selvmord

»Vi kunne blandt andet se, at for kvinder, der både havde psykisk sygdom og søvnsygdom, var der en signifikant øget risiko for død ved selvmord, hvilket understreger, at sammenspillet mellem det psykiske og søvnen er vigtigt,« forklarer Nikolaj Kjær Høier.

»Halvdelen (50,5 pct.) af alle mænd, der havde en søvnsygdom og døde ved selvmord, havde også tidligere haft en psykiatrisk diagnose. For kvinderne havde 62 pct. af dem, der havde en søvnsygdom og døde ved selvmord også en tidligere psykiatrisk diagnose,« tilføjer han.

Dette tyder altså på, at psykiatrisk sygdom spiller en markant rolle i udviklingen af selvmordsproblemer hos personer med søvnsygdomme.

Kan gøre livet rigtig hårdt

Ifølge forskerne bag studiet er det desuden vigtigt at fokusere på dem, der er nyligt diagnosticerede med søvnsygdomme, for at forebygge selvmord.

En stor del patienter med søvnsygdomme lider nemlig også af psykiske sygdomme. Hvis de bliver indlagt på grund af psykisk sygdom, efter at de er blevet diagnosticeret med en søvnlidelse, er risikoen for at dø ved selvmord endnu højere.

»Vi bliver nødt til at være opmærksomme på det mentale aspekt af at have en søvnsygdom i kombination med psykiske sygdomme. Hvis man er udsat for en form for pres og stress over lang tid, og man ikke får hjælp til at håndtere det, kan det udvikle sig og i sidste ende føre til en øget selvmordsrisiko,« siger Nikolaj Kjær Høier.