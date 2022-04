Optimalt set bør 20-årige Camilla Louise Pedersen gå i seng ved 22-tiden om aftenen for at være klar til den kommende dag, siger hun selv. Men ofte ender det med, at klokken bliver midnat, før hun lægger hovedet på puden efter en – ofte – lang dag.

»Jeg synes generelt, at jeg sover fint, men jeg er altid træt, når jeg vågner. Nærmest hele det første modul af skolen er man helt væk, og jeg kan godt mærke, at jeg faktisk ikke særlig tit føler mig veludhvilet,« siger hun.