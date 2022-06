06/06/2022 KL. 15:45

Verden over forsøger man at genoprette de gamle tørveområder

Store dele af verdens tørveområder har lidt skade efter årtier med udnyttelse og dræning af enorme områder. Det er et problem, fordi nedbrydningen betyder, at store mængder af CO₂ ledes ud i atmosfæren. Forskning viser, at det kan lade sig gøre at råde bod på fortidens synder.