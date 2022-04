Forskere har kortlagt de sidste gener i menneskets arvemasse

- Rent videnskabeligt er det meget interessant, at det er lykkedes at lukke de sidste huller, så man nu kender hele menneskets genom, siger han.

Der var ifølge Karsten Kristiansen tale om en milepæl, da det i 2001 lykkedes forskere at kortlægge en stor del af menneskets arvemasse.

- Det var at betragte som et månelandingsprojekt. Det har givet et spinoff af afledte teknikker, som har haft en enorm betydning for os, siger han.

Siden forskere kortlagde store dele af menneskets dna i 2001, har man fået viden om forebyggelse og behandling af en lang række genetiske sygdomme.